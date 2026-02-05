'Bem, a poesia...' assinala 200.ª edição na Biblioteca Municipal do Funchal

A Biblioteca Municipal do Funchal celebra, no sábado, entre as 18 horas e as 20 horas, a 200.ª edição de 'Bem, a poesia…', uma iniciativa cultural que se afirmou ao longo dos anos como uma referência na vida cultural da Madeira.

Esta edição especial contará com a participação do escritor Jorge Ribeiro de Castro, da compositora Susana Freitas e do actor e encenador Xavier Miguel, da Associação Teatro Bolo do Caco.

Jorge Ribeiro de Castro sublinha o significado simbólico desta edição, destacando a alegria e a liberdade criativa que cada encontro tem proporcionado, promovendo a poesia como uma forma de expressão acessível, partilhada e vivida em comunidade.

A organização convida ainda os participantes a levarem uma flor, como gesto simbólico de partilha e celebração, contribuindo para a atmosfera do evento.

No final, está reservada uma surpresa para todos os presentes.