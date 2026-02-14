Funchal prepara-se para acolher uma noite de brilho e samba

A Avenida Sá Carneiro e a Avenida do Mar e das Comunidades já vibram ao ritmo do Carnaval com o público a começar a compor as bancadas e os passeios, enquanto residentes e turistas aguardam com expectativa o arranque do grande cortejo alegórico de Carnaval que, este sábado, assinala os 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira.

O ambiente é de festa e vive-se uma energia contagiante que promete transformar a baixa do Funchal num verdadeiro palco de brilho, cor e muito samba.

Ao longo das principais avenidas da cidade madeirense, está tudo preparado para receber cerca de 1.700 foliões que, distribuídos por 13 grupos, vão celebrar meio século de Autonomia com criatividade e ritmo.

Entre o público, muitos turistas não escondem a curiosidade. John Smith, turista de nacionalidade britânica que está pela primeira vez na Madeira, confessou estar “impressionado com o ambiente e com a organização”, sublinhando que “já se sente a alegria antes mesmo do desfile começar”. Também entre os residentes é notório o entusiasmo habitual, numa noite que coincide com o Dia dos Namorados e que anualmente traz milhares ao coração da cidade.

Antes da entrada dos grupos, o desfile terá início com uma actuação da escola Sweetdancers, que dará o primeiro toque de ritmo e energia à avenida. Logo depois, entrará o carro alegórico de João Egídio Rodrigues, subordinado ao tema ‘50 anos dourados’, marcando oficialmente o arranque da noite carnavalesca.