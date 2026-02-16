Hoje à noite há desfile de Carnaval em Câmara de Lobos

Estamos em plena quadra carnavalesca e hoje as atenções vão estar voltadas para a cidade de Câmara de Lobos, onde, logo à noite, a partir das 20h00, há desfile de trupes.

A iniciativa, que é organizada pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos e integra o cartaz regional das festividades de Carnaval, promete animar as principais ruas da cidade com música, cor e espírito festivo. A iniciativa contará com a participação de 11 trupes, reunindo centenas de participantes num momento de celebração que envolve a comunidade local e atrai anualmente milhares de visitantes ao concelho. Entre os grupos participantes destaca-se a trupe da Câmara Municipal de Câmara de Lobos — Grupo Sempre Jovem + CACI Câmara de Lobos — reforçando o carácter inclusivo e comunitário do evento.

O desfile percorrerá as principais artérias da cidade, proporcionando ao público um ambiente de festa e convívio, numa iniciativa já consolidada como um dos momentos marcantes do Carnaval em Câmara de Lobos.

O programa dessa noite encerra com uma demonstração de baterias, a realizar junto à Capela de Nossa Senhora da Conceição, num momento final de espectáculo aberto à população.

OUTROS EVENTOS NA AGENDA DE HOJE:

11h00- Entrega de prémios do Torneio Aniversário da AAM, no pavilhão da Escola Bartolomeu Perestrelo.

11h30- Deputado do PS à Assembleia da República, Emanuel Câmara, promove conferência de imprensa, na zona de chegadas do Aeroporto da Madeira.

12h30 - Acção política do grupo parlamentar do JPP na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, tendo por porta-voz Élvio Sousa.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 16 DE FEVEREIRO:

1267 - Os reis Afonso III de Portugal e Afonso X de Castela assinam o Tratado de Badajoz, que garante a soberania portuguesa do Algarve.

1279 - Morre, com 68 anos, Afonso III. Sucede-lhe D. Dinis.

1614 - Morre o bispo do Japão Luís Cerqueira, fundador das paróquias católicas no país, responsável pela primeira edição japonesa do Catecismo.

1773 - As distinções entre cristãos velhos e cristãos novos são abolidas em Portugal. É igualmente decretada a destruição dos registos cadastrais dos judeus.

1889 - Morre, com 41 anos, o escultor António Soares dos Reis, autor de "O Desterrado" e "Flor Agreste".

1906 - São apreendidos, em Lisboa, os jornais A Paródia, Novidades e O Liberal, por críticas ao Governo.

1907 - É emitida a concessão do aproveitamento hidroelétrico do Rio Lima.

1910 - O primeiro posto fixo de TSF em Portugal foi estabelecido na Casa da Balança, em Lisboa, e é realizada a primeira transmissão oficial de Radiotelegrafia na Marinha.

1917 - Morre, com 67 anos, o jornalista e escritor francês Octave Mirabeau, autor de "Diário de Uma Criada de Quarto". Foi um dos 10 membros originais da Académie Goncourt, fundada em 1903.

1918 - Grande Guerra 1914-1918. O porto britânico de Dover é bombardeado por submarinos alemães.

1936 - A Frente Popular, coligação de partidos de esquerda, vence as eleições em Espanha.

1938 - É publicado no Diário do Governo nº. 38/1938 o decreto-lei n.º 28473, emitido pelo Ministério do Comércio e Industria - Direção Geral da Industria, que regula o funcionamento do Conselho Superior da Indústria.

1945 - II Guerra Mundial. Começa o bombardeamento de Iwo Jima, no Japão, pelas forças norte-americanas.

1948 - É proclamada a República Democrática da Coreia.

1957 - Começa a visita de quatro dias a Portugal de Isabel II de Inglaterra. O acontecimento marca a história da RTP, que garante a cobertura para os canais internacionais, pouco antes do início das emissões regulares.

1959 - Fidel Castro assume a Presidência de Cuba, depois da tomada do poder em 01 de janeiro.

1964 - O Concílio Vaticano II, sob os auspícios do Papa João XXIII, aprova a leitura das epístolas e dos Evangelhos nas línguas nacionais, durante os ofícios religiosos.

1978 - É colocado um engenho explosivo na estátua de Oliveira Salazar, em Santa Comba Dão.

1983 - A Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) reafirma o direito à autodeterminação de Timor-Leste.

1984 - Acordo entre Luanda e Pretória define a retirada das forças sul-africanas (que só fica concluída em 1989).

1986 - Mário Soares é eleito Presidente da República Portuguesa com 51,18 por cento dos votos. É o primeiro civil a ocupar a Presidência, em 60 anos.

1988 - Um carro armadilhado explode na Downing Street, em Londres. Morre uma pessoa.

2001 - É decretada a prisão preventiva do antigo presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, por suspeita de crime de peculato.

- Aviões norte-americanos e ingleses bombardeiam postos de comando e radares iraquianos situados a norte do paralelo 33, perto de Bagdad.

2004 - É editada a ópera "Os Dias Levantados", de António Pinho Vargas, com libreto de Manuel Gusmão, sobre a Revolução de Abril.

2005 - Entra em vigor o Protocolo de Quioto, assinado na cidade japonesa de Quioto, em 1997, já ratificado por 141 países, 30 dos quais industrializados, que visa reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa nos países industrializados em 5,2 por cento até 2012, sem a adesão dos Estados Unidos.

2006 - A Assembleia da República aprova em votação final global a proposta do Governo de alteração à Lei da Nacionalidade.

- Relatório das Nações Unidas (ONU) pede o encerramento imediato da prisão norte-americana instalada na base de Guantanamo, Cuba, e o julgamento ou a libertação dos prisioneiros. A Casa Branca recusa o fecho do campo e rejeita as acusações de tortura.

2007 - Morre, com 57 anos, José Silva de Oliveira, "Bife", futebolista brasileiro, antigo jogador do FC Porto e do Belenenses.

2008 - Dezenas de pessoas concentram-se à porta da sede do PS, em Lisboa, manifestando-se contra a política educativa do Governo e assobiando professores militantes socialistas e o secretário-geral do PS, José Sócrates, que entravam para uma reunião.

2009 - Morre, com 96 anos, Konrad Dannenberg, engenheiro e cientista alemão que fez parte da equipa de desenvolvimento do projeto Apollo da agência espacial norte-americana NASA.

2013 - O presidente da Federação Internacional de Luta, o suíço Raphael Martinetti, apresenta a demissão do cargo, quatro dias depois do Comité Olímpico Internacional ter proposto a saída da modalidade do programa olímpico.

- Morre, com 72 anos, Tony Sheridan, cantor e guitarrista britânico que colaborou com os Beatles. Foi primeiro a tocar com uma guitarra elétrica num programa na televisão britânica na década de 1950.

2015 - O presidente do Eurogrupo, Jeoren Dijsselbloem, anuncia que os ministros das Finanças da zona euro aceitam que Portugal reembolse antecipadamente parte do empréstimo contraído junto do Fundo Monetário Internacional (FMI), no quadro do seu programa de assistência.

- Morre, com 68 anos, Lesley Gore, cantora e compositora norte-americana intérprete do grande êxito musical dos anos 1960 "It´s My Party", também é responsável por "You Don't Own Me", que se tornou no hino do movimento feminista e esteve durante décadas no primeiro lugar de vendas dos Estados Unidos.

2016 - Morre, com 93 anos, o egípcio Boutros Boutros-Ghali, advogado, académico, diplomata e o primeiro africano nas funções de secretário-geral das Nações Unidas (ONU) de 1992 a 1996.

- Morre, com 66 anos, Luís Xavier, padre e antigo responsável pela pastoral da comunidade de língua portuguesa da diocese de Macau e membro do colégio que elege o chefe do Executivo do território entre 2009 e 2014.

- Morre, com 75 anos, o romeno Mircea Costache, antigo selecionador de andebol de Portugal.

2017 - O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela confirma a condenação a quase 14 anos de prisão de Leopoldo López, líder do partido Vontade Popular, o mais radical da oposição ao Governo.

- O Conselho de Ministros aprova a descentralização de competências para as autarquias e entidades intermunicipais, visando a eficiência nos serviços e maior participação das autarquias na gestão dos recursos púbicos.

- Morre, com 89 anos, Dick Bruna, escritor e ilustrador holandês, autor de livros para a infância protagonizados pela personagem Miffy, uma pequena coelha branca.

2020 - O Sporting de Braga vence os russos do Spartak Moscovo, por 8-3, na final do Mundialito de clubes de futebol de praia, que decorreu em Moscovo, na Rússia, revalidando o título.

- O futebolista do FC Porto Marega recusa-se a permanecer em jogo e abandona o campo, ao minuto 71, após ter sido alvo de insultos racistas por parte dos adeptos do Vitória de Guimarães, numa altura em que os "dragões" venciam por 2-1, resultado com que terminou o encontro da 21.ª jornada da liga.

- Morre, com 87 anos, Harry Gregg, antigo guarda-redes irlandês, considerado um dos heróis da catástrofe aérea de Munique que vitimou parte da equipa do Manchester United, em 1958.

- Morre, com 72 anos, o ator a argumentista Tozé Martinho. Estreou-se na escrita de argumentos com a telenovela 'Palavras Cruzadas', exibida no final dos anos 1980 na RTP, onde além de coautor foi também ator.

- Morre, com 74 anos, Lawrence Tesler, engenheiro informático norte-americano, conhecido por criar os comandos "copiar", "colar" e "cortar".

2022 - A Rússia anuncia o fim das manobras militares e a partida de algumas das suas forças da península da Crimeia anexada da Ucrânia, onde a presença de tropas alimenta os receios de uma invasão.

- Morre, com 93 anos, Cristina Calderón, artesã chilena, a última pessoa a falar a língua indígena Yagán, autora de um dicionário com traduções de Yagán para espanhol.

2023 - O Parlamento Europeu exorta os Estados-membros da União Europeia "considerem seriamente a entrega de caças e helicópteros, sistemas de mísseis apropriados e um aumento substancial na entrega de munições a Kiev".

2024 - O ex-presidente norte-americano e recandidato ao cargo, Donald Trump, é condenado por um tribunal de Nova Iorque ao pagamento de uma multa de 364 milhões de dólares (337,7 milhões de euros) por fraude bancária e por uma proibição de três anos qualquer gestão empresarial no Estado de Nova Iorque.

- Morre, com 47 anos, Alexei Navalny, advogado e político russo, era o principal opositor do regime do Presidente russo, Vladimir Putin, e cumpria uma pena de 19 anos de prisão no centro penitenciário n.º 3, na região ártica de Yamal-Nenets.

- Morre, com 68 anos, José Maria Ramos Lobo, mais conhecido por 'Djedje', antigo futebolista cabo-verdiano, fundador da Escola de Preparação Integral de Futebol.

