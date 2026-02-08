Machico acolhe noite solidária de fado a favor da Liga Contra o Cancro

Uma iniciativa solidária organizada pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), através dos Voluntários da Delegação de Machico, reuniu mais de uma centena de pessoas num evento dedicado ao fado, que decorreu com casa cheia.

A noite contou com a participação de vários artistas, entre os quais os fadistas Maria Alves e Manuel Jardim, acompanhados por César Abrantes (guitarra portuguesa), Susana Abrantes e Albertino Miranda (viola) e Agostinho Burguês (acordeão). Além dos artistas convidados, vários elementos do público aceitaram o convite para cantar, contribuindo para um ambiente de forte envolvimento e partilha.

Na abertura do evento, o presidente do Núcleo Regional da Madeira da LPCC, Ricardo Sousa, recordou a origem da iniciativa, sublinhando o papel dos voluntários: “Tudo começou com um pequeno grupo de voluntários que ao longo dos anos tem vindo a crescer, tirando um pouco do seu tempo para fazer acontecer esta iniciativa solidária.”

O responsável destacou ainda a dimensão humana do voluntariado: “Mais do que o dinheiro, conta aquele abraço, aquele sorriso e aquela maneira de dizer ‘estou presente’ a um doente, à sua família ou a um cuidador.”

Ricardo Sousa deixou também uma palavra de reconhecimento aos artistas participantes: “Peço à Maria Alves que transmita a todos os artistas o nosso reconhecimento, o nosso muito obrigado pela vossa generosidade, pelo vosso talento e, acima de tudo, pela vossa presença ao longo destes anos todos.”

Os agradecimentos estenderam-se aos proprietários do Engenho do Porto da Cruz, pela cedência do espaço, ao responsável pelo som, aos Bombeiros Municipais de Machico, à Câmara Municipal de Machico, pelo apoio logístico, bem como a todos os que contribuíram para a confeção e acompanhamento do caldo verde servido durante o evento.

O presidente da instituição sublinhou ainda a importância da participação do público, que adquiriu bilhetes e contribuiu com donativos para a LPCC: “É com estas pequenas coisas que nós conseguimos fazer tudo aquilo a que nos propomos diariamente no apoio aos doentes.”

As receitas revertem a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, apoiando a sua actividade de acompanhamento a doentes oncológicos, famílias e cuidadores na Região Autónoma da Madeira