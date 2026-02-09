Noite Hippie de volta à Ponta do Sol

A Noite Hippie está de volta e este ano há ainda mais razões para festejar: o evento celebra o seu 10.º aniversário. No próximo 16 de Fevereiro, o estacionamento do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, vai transformar-se num verdadeiro palco de cor, alegria e boa música, num ambiente que convida a viajar até às décadas de 60, 70 e 80.

"Organizada pela Wood Produções, The Small House, Caprice Restaurante e Bar, em parceria com a Câmara Municipal da Ponta do Sol, a Associação Mais Cultura e com o apoio da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura e do Centro Cultural John dos Passos, esta edição promete ser inesquecível", indica nota à imprensa.

A animação musical estará a cargo do DJ Maciel Ferreira, que fará soar os grandes clássicos que marcaram gerações, dos Beatles aos Rolling Stones, passando por António Variações, Queen, Xutos & Pontapés, Pink Floyd, entre muitos outros, sem esquecer alguns momentos dedicados à música de Carnaval. A noite contará também com o concerto dos Black Gogs Blues Band, que prometem contagiar o público com a energia e alma do blues.

"Como manda a tradição, o convite é para todos: vista o seu melhor look hippie, traga os amigos e venha celebrar a paz, o amor e a liberdade nesta noite cheia de boas vibrações. A entrada é gratuita, e a diversão está garantida para todas as idades", acrescenta a mesma nota.