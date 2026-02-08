Grupo de fados Fatum actuou hoje em Londres

O grupo de fados Fatum, da Académica da Madeira, realizou uma actuação para a comunidade madeirense no centro de Londres. O evento decorreu no Scalabrini Center perante um salão repleto de emigrantes, onde foi partilhado um panelo, tradição vivida no norte da ilha da Madeira.

Durante esta semana haverá outros eventos culturais no centro de Londres e na cidade de Crawley, que incluem a apresentação da obra épica 'Insulana' de Manuel Tomás, publicada pela Imprensa Académica e coordenada pelo historiador madeirense Nelson Veríssimo.

Entre os dias 6 e 16 de Fevereiro estão no Reino Unido cinco jovens da Associação para a Promoção da Herança Madeirense, numa iniciativa que visa estreitar laços com a comunidade portuguesa através da música e da literatura.

Estima-se que residam na área de influência do Consulado-Geral de Londres cerca de 225 mil portugueses, muitos dos quais madeirenses e porto-santenses, além de jovens lusodescendentes.

Desde 2024, vários jovens universitários madeirenses têm desenvolvido actividades culturais de proximidade junto desta comunidade, organizadas pela Académica da Madeira.

Em 2026, a missão cultural cabe à Associação para a Promoção da Herança Madeirense, entidade criada em 2025 com o objetivo de desenvolver iniciativas de promoção do património cultural da Região. A associação integra, entre outros, o grupo Fatum e a editora Imprensa Académica.

As actividades desenvolvidas no Reino Unido contam com a parceria estratégica do CEDECS - Centro de Estudos, Desenvolvimento, Cultura e Educação da Calheta, presidido pelo emigrante madeirense Eugénio Perregil. Esta colaboração tem permitido estabelecer contacto com as comunidades portuguesas e as suas associações.

Esta parceria, iniciada em 2023, promove pela terceira vez actividades culturais como concertos e apresentações de livros sobre a cultura madeirense no Reino Unido.