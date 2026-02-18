PSP deteve mais de 870 pessoas e apreendeu mais de 41.000 doses de droga em nove dias

A PSP deteve 879 pessoas nos últimos nove dias, cerca de metade por crimes rodoviários, nomeadamente por condução em estado de embriaguez, e apreendeu mais de 24.000 artigos de pirotecnia, anunciou a corporação.

Em comunicado, a PSP adianta que deteve nos últimos nove dias 416 pessoas por crimes rodoviários, 223 das quais por condução em estado de embriaguez, 149 por falta de carta de condução e 44 por outros crimes rodoviários.

Foram igualmente detidos 66 pessoas por crimes contra a propriedade (furtos e roubos), 68 por suspeitas de tráfico de droga e 21 por deteção de arma proibida.

No mesmo período foram igualmente apreendidas 65 armas de fogo, 45 armas brancas, 2.510 munições e 19 outras armas, além de 24.876 artigos de pirotecnia e 41.679 doses individuais de droga.

Em relação à prevenção rodoviária, foram fiscalizados 14.010 condutores e controladas 61.790 viaturas por radar, tendo as autoridades detetado 4.431 infrações à legislação rodoviária, 675 por falta de inspeção periódica obrigatória, 611 por condução em excesso de velocidade e 205 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Entre as infrações detetadas estão ainda 107 por condução sob influência do álcool. 89 por uso do telemóvel durante a condução e 22 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças.

Nos últimos nove dias a PSP registou 1.768 acidentes, dos quais resultaram 427 feridos (19 graves e 408 ligeiros) e uma vítima mortal, resultante de um atropelamento no concelho do Porto.