PSP intervém perante comportamentos desrespeitadores na Avenida do Mar

Um vídeo que está a ser amplamente divulgado na rede social TikTok mostra um elemento da PSP na Avenida do Mar e das Comunidades, no Funchal, a interpelar várias pessoas que evidenciavam comportamentos considerados desrespeitadores no espaço público.

As imagens, partilhadas nas últimas horas, terão sido captadas na noite de ontem, tudo indicando que a situação ocorreu após a passagem do cortejo alegórico de Carnaval, que levou milhares de pessoas à baixa da cidade.

No vídeo é visível a actuação do agente policial no sentido de repor a ordem, numa zona que, por tradição, regista grande afluência de público durante os festejos carnavalescos.

Não são perceptíveis, nas imagens divulgadas, os motivos concretos que estiveram na origem da intervenção, nem se resultaram detenções ou identificações formais.