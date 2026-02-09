Porto do Funchal recebe 11 mil pessoas em dia de muito movimento
O Porto do Funchal recebe hoje dois navios de cruzeiro que, ao todo transportam mais de 9.200 passageiros e mais de 2.500 tripulantes, numa segunda-feira de grande movimento, protagonizado pelo 'AIDAcosma' e pelo 'Azura'. Segundo contas da APRAM, em conjunto, vão movimentar mais de 11 mil pessoas, entre passageiros (9.231) e tripulantes (2.586).
O 'Azura' chegou pelas 7h00 desde Santa Cruz de Tenerife, juntando-se ao 'AIDAcosma' que passou a noite no Funchal, tendo chegado ontem à noite à Madeira.
"A navegar com 3.036 passageiros e 1.149 tripulantes, o 'Azura' vai ficar na pontinha até às 22h00, numa escala agenciada pela Blatas. Está posicionado no itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI), a realizar cruzeiros de duas semanas com partidas e chegadas em Santa Cruz de Tenerife, e escalas na Madeira, Fuerteventura, La Palma, Lanzarote e Gran Canaria", conta a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.
"Já o 'AIDAcosma', também agenciado pela Blatas, chegou domingo à noite (21h15) à Madeira, trazendo a bordo 6.195 passageiros e 1.437 tripulantes. Veio de Las Palmas de Gran Canaria e parte esta segunda-feira viagem, pelas 22h30, para Santa Cruz de Tenerife. Está também a realizar cruzeiros na rota CAI. A atual viagem, de sete dias, começou a 4 de Fevereiro em Santa Cruz de Tenerife, e termina nesse mesmo porto na próxima quarta-feira. Passou por Lanzarote, Fuerteventura e Las Palmas", acrescenta.
Amanhã, terça-feira, o Porto do Funchal, recebe o 'AIDAluna', que vai passar a noite na cidade, sendo um navio que transporta até 2.100 passageiros e cerca de 600 tripulantes.