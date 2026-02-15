'Costa Fortuna' traz 3.600 pessoas para passar o dia à Madeira
O 'Costa Fortuna' veio passar este domingo carnavalesco ao Funchal. O navio, da Costa Crociere, chegou à Madeira pelas 07 horas, proveniente de La Palma, e segue às 17 para Tenerife.
Segundo a APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, o 'Costa Fortuna' navega com perto de quatro mil pessoas (2.695 passageiros e 923 tripulantes) a bordo.
De acordo com a mesma fonte, o navio vai ainda realizar neste visita um pequeno 'turnaround' (início e final de uma viagem), com 65 desembarques e 70 embarques.
Esta escala é agenciada pela Blatas, estando o 'Fortuna' a realizar cruzeiros de sete dias no itinerário Cruise Atlantic Islands, com paragens em: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Sebastian de La Gomera, Puerto del Rosario (Fuerteventura) e Arrecife (Lanzarote).
No Porto do Funchal, mais exactamente no Cais 6, está também o 'Spirit of Discovery', que chegou sábado à tarde de Portsmouth, com 920 passageiros e 509 tripulantes.
O navio, agenciado pela Wilhelmsen, passou a noite na cidade, e continua a viagem esta tarde, pelas 16h30, para Arrecife, nas Canárias.
O 'Spirit of Discovery' está num cruzeiro de 15 dias, com escalas em: Cádis (Espanha), Gibraltar (Reino Unido), Arrecife, La Palma e Tenerife (Canárias).
Amanhã, segunda-feira, o Porto do Funchal, recebe três navios de cruzeiro: 'AIDAcosma', 'Azura' e 'Le Laperouse'.