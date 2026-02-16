PSP realiza operação 'Dia do 112'

A Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira, no âmbito da Operação 'Dia do 112', realizado a 11 de Fevereiro, desenvolveu várias acções de sensibilização da comunidade escolar, especificamente dirigidas aos jovens do 1º, 2º, 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, com o objectivo de sensibilizar para a utilização correcta e responsável do número 112.

A PSP refere, em nota enviada, que tem um papel central nas na resposta às chamadas 112 relacionadas com segurança pública, ordem pública e emergências policiais. "Este número pode e deve ser utilizado para reportar situações de risco de vida, urgência médica, crimes ocorridos ou a ocorrer no momento da chamada, incidentes graves (acidentes rodoviários com feridos, incêndios, inundações, etc.) e crianças e seniores perdidos."

No âmbito das acções realizadas pelo Comando Regional da PSP, foram contabilizados os seguintes indicadores: 9 acções de sensibilização efectuadas, 272 pessoas sensibilizadas (alunos, professores, auxiliares e pais sensibilizados), 9 estabelecimentos abrangidos e 8 contactos individuais.

"A PSP recomenda aos cidadãos que utilizem o número 112 para qualquer ocorrência que necessite de uma ambulância, polícia ou bombeiros, desde que se trate de uma situação urgente e que esteja em causa a vida ou a integridade física de alguma pessoa", refere ainda.

A data 11/02 foi escolhida de forma simbólica, correspondendo ao número 112, o número único europeu de emergência. Esta data comemorativa foi instituída pela União Europeia para promover o conhecimento e o uso correcto do Número Europeu de Emergência 112.

Em Portugal, o 112 funciona desde 1999, permitindo o contacto imediato com a polícia (PSP/GNR), bombeiros e INEM. Anteriormente os números de emergência eram de âmbito nacional. Em Portugal funcionava o 115.