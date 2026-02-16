PSP alerta para excessos no Carnaval

Através de uma publicação nas redes sociais, a Polícia de Segurança Pública alerta para os excessos cometidos no Carnaval.

Refere que no Carnaval o perigo não é a máscara, mas sim os excessos: de velocidade, de álcool, de confiança, de distração (ao telemóvel) e de cansaço, alertando que as "consequências podem ficar para sempre".

Por isso, recomenda: conduzir com prudência, respeitar os limites de velocidade, manter a distância de segurança fazer pausas em viagens longas e se consumir álcool, não deve conduzir

"Se a folia meter álcool, passa a chave. Conduzir sob o efeito do álcool é um erro que não dá para mascarar", lê-se ainda em outra publicação.

"O Carnaval são 3 dias, mas a vida são muitos mais. Festeja em segurança", remata.

