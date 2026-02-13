PSP apela à população que denuncie casos de maus-tratos a animais

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública condena "firmemente qualquer acto de violência contra animais", apelando à população para que contacte de imediato as autoridades sempre que presenciar ou tenha conhecimento de situações de maus-tratos a animais.

O apelo ocorre depois ter sido tornada pública, esta semana, uma situação de maus-tratos a um cão na zona do Caniçal, alegadamente praticados pelo seu tutor.

Na publicação nas redes sociais do Comando Regional, é dado conta que no domingo, dia 8 de Fevereiro, a PSP teve conhecimento desta situação e graças à rápida intervenção e comunicação da população foi possível actuar em articulação com os Bombeiros Voluntários de Machico para proceder ao resgate do animal.

"O canídeo ficou posteriormente ao cuidado da Associação Ajuda Alimentar Cães, que colaborou na resposta imediata", refere.

A PSP recorda, ainda, que o crime de maus-tratos a animal de companhia é de natureza pública, não sendo necessária denúncia presencial nas Esquadras para que seja investigado. "A sua comunicação pode salvar vidas de animais de companhia", remata.

