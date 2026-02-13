Desfile de Carnaval leva cor e alegria às ruas da Ponta do Sol

A Vila da Ponta do Sol encheu-se hoje de cor, música e boa disposição com o desfile de Carnaval promovido pela EB1/PE/C da Ponta do Sol. A iniciativa envolveu os alunos do edifício 'Sede' e contou com forte adesão da comunidade.

Os alunos do 1.º CEB, acompanhados pelos professores e as assistentes operacionais, percorreram as principais artérias da vila trajados a rigor. Máscaras criativas, fantasias temáticas e muita animação marcaram o cortejo, que foi acompanhado por pais, familiares e populares, que não quiseram perder o momento.

Também as crianças do Pré-Escolar da EB1/PE/C da Ponta do Sol, do edifício 'Madalena do Mar', assinalaram a quadra carnavalesca com um desfile pelas ruas da freguesia da Madalena do Mar, reforçando o espírito festivo junto da comunidade local.

Já no edifício 'O Sol', os mais pequenos celebraram a data com um desfile no salão polivalente, num ambiente igualmente marcado pela alegria, música e criatividade.

A iniciativa voltou a evidenciar a importância destas celebrações na dinamização da comunidade educativa, promovendo valores como a criatividade, o convívio e a partilha, ao mesmo tempo que mantém viva uma das tradições mais emblemáticas da cultura portuguesa.

A direção da escola deixou ainda uma palavra de agradecimento aos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), pelo apoio prestado no controlo do tráfego durante o desfile.