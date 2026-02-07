Câmara de Lobos investe em infra-estruturas para fortalecer viticultura

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, sublinhou durante a sessão de abertura do I Seminário de Viticultura – ‘A Videira e as Alterações Climáticas’, no Estreito de Câmara de Lobos, que a viticultura é um sector de continuidade estrutural para a Madeira e absolutamente decisivo para o concelho.

“As alterações climáticas não são uma abstracção nem um cenário distante. São uma realidade que já estamos a observar e a registar no território”, afirmou, defendendo a necessidade de respostas concretas e adaptadas à nova realidade ambiental.

O autarca alertou para os impactos directos das mudanças climáticas no sector vitivinícola:

“Estes sinais têm implicações directas na viticultura, na produtividade, na qualidade da uva e na sustentabilidade das explorações, exigindo acompanhamento técnico, adaptação das práticas culturais e políticas públicas cada vez mais ajustadas à realidade climática que enfrentamos.”

No plano da intervenção municipal, Celso Bettencourt destacou o investimento em infra-estruturas agrícolas como factor essencial para a competitividade do sector.

“Enquanto município, temos plena consciência de que a competitividade da viticultura não se faz apenas com apoios directos à produção, faz-se também com condições no terreno”, sublinhou.

Nesse sentido, anunciou que a autarquia está a preparar candidaturas para a melhoria da rede de acessos agrícolas:

“Estamos a preparar candidaturas para a execução de novos caminhos agrícolas, fundamentais para melhorar o acesso às parcelas, reduzir custos de produção, aumentar a segurança dos agricultores e tornar a actividade mais atractiva para as novas gerações”, acrescentou.

O presidente da Câmara salientou que estas medidas visam não só aumentar a eficiência e competitividade da viticultura, mas também garantir a sustentabilidade económica e social do sector no concelho, reforçando a necessidade de políticas públicas e investimentos adaptados às alterações climáticas que já se fazem sentir no território.