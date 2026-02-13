Primeiro atum rabilho capturado este ano adquirido pela Ilhapeixe

A Ilhapeixe adquiriu na passada quarta-feira, 11 de Fevereiro, o primeiro atum rabilho do ano descarregado na Região, mais precisamente na lota do Caniçal.

"O exemplar, com um peso de 214 kg, foi capturado pela embarcação 'Pérola do Norte', assinalando assim o arranque oficial da época de pesca desta espécie", afirma uma nota de imprensa da empresa.

O espécime "foi posteriormente vendido ao nosso cliente 'Adega do Pomar', onde será preparado para proporcionar uma experiência gastronómica de excelência", acrescenta.

A empresa especializada aproveita para convidar "todos os apreciadores de peixe e de boa gastronomia a visitarem o restaurante e a provarem este magnífico exemplar, celebrando connosco o início de mais uma temporada do atum rabilho na Madeira", conclui a nota.