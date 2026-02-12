 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Jovem ferido na sequência de uma colisão em Câmara de Lobos

None
Google Maps

Um jovem de 17 anos ficou ferido na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro, na Estrada João Gonçalves Zarco, em Câmara de Lobos, esta tarde.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos receberam o alerta às 12h30, tendo, no local, imobilizado a vítima que apresentava suspeita de fractura num dos membros inferiores.

A PSP também esteve presente no local a tomar conta da ocorrência.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo