Jovem ferido na sequência de uma colisão em Câmara de Lobos

Um jovem de 17 anos ficou ferido na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro, na Estrada João Gonçalves Zarco, em Câmara de Lobos, esta tarde.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos receberam o alerta às 12h30, tendo, no local, imobilizado a vítima que apresentava suspeita de fractura num dos membros inferiores.

A PSP também esteve presente no local a tomar conta da ocorrência.