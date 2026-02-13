Universitários do Técnico contagiam alunos de Física do Liceu

Os estudantes da Escola Secundária Jaime Moniz viveram hoje uma experiência enriquecedora no âmbito do universo da Física e das suas várias dimensões, através de demonstrações dinâmicas, experiências e sessões de planetário.

No âmbito do projecto Estrelas sobre o Atlântico II, o Núcleo de Física do Instituto Superior Técnico (NFIST) sensibilizou algumas turmas do Liceu para a importância da ciência, nomeadamente a Física, como fundamental no quotidiano e, sobretudo, como um ramo do saber para todos. Por isso, os participantes puderam consolidar conhecimentos através da prática das aprendizagens feitas anteriormente na escola.

Após a viagem aos Açores, este ano foi a vez da Madeira. Um grupo de cinco estudantes dos cursos de Engenharia Física Tecnológica do Instituto Superior Técnico (Leonor Tomaz, Margarida Nóbrega, Paulo Leite, Rafaela Santos e Simão Ferreira), encetaram hoje um diálogo com os estudantes da ESJM e efectuaram diferentes demonstrações para mostrar, com evidências, que a ciência caminha com o pulsar da sociedade e das suas necessidades e que a Física é um pilar crucial, ao serviço de todos.

O NFIST é uma Associação sem fins lucrativos, cujo objectivo central é a divulgação científica, com especial ênfase nas áreas da Física. O Núcleo da Física procura explicar a todos os públicos, de maneira divertida e acessível, conceitos físicos através da realização de diversas experiências, como explicou a presidente do NFIST, a madeirense Margarida Nóbrega.

Os estudantes do Liceu tiveram a oportunidade de visualizar diferentes experiências relacionadas com as Bancas de Electromagnetismo, de Termodinâmica, de Mecânica e de Relatividade. Como ponto alto, foi também possível assistir à sessão de planetário, o que enriqueceu os conhecimentos dos participantes.

É ainda de referir que a iniciativa é da autoria do NFIST e contou com a participação do Grupo Disciplinar de Física da ESJM, tendo estas demonstrações sido consideradas muito úteis e pedagógicas, pela clareza e jovialidade com que foram desenvolvidas pelos cinco estudantes do IST.