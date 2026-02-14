Cadáver encontrado na Madeira é de romeno que trabalhava na Alemanha

Chamava-se Gabriel Ionut Feraru, nasceu a 30 de Abril de 1987, era natural de Mangalia, uma cidade romena banhada pelo Mar Negro mas trabalhava na Alemanha. Eis alguns dados que se conhecem sobre o homem que cujo cadáver foi encontrado em 4 de Julho do ano passado numa pequena lagoa junto à Levada Nova dos Canhas, e cuja identidade era desconhecida até há poucos dias.

Recorde-se que o cadáver, que estava já em elevado estado de decomposição, foi descoberto por um popular que passava por um terreno agrícola ao final da tarde de 4 de Julho de 2025. O corpo encontrava-se meio dentro de água e meio fora. A PSP, primeiro, e a PJ, depois, foram chamadas ao local. Na altura, o director da PJ, José Matos, disse que não havia indícios de crime. Admitiu que o indivíduo teria se afastado cerca de 30 a 40 metros do trilho da levada para tomar banho numa pequena lagoa existente no local, pois o corpo foi encontrado despido e com as roupas dobradas sobre uma pedra.

A descrição feita pela PJ na altura era de um homem adulto, de idade indeterminada, com muita barba e uma tatuagem no peito. Já então a sua identidade constituía um mistério, uma vez que não havia notícia do desaparecimento de ninguém na Madeira com as referidas características físicas.

Cerca de seis meses após o achado do cadáver, a PJ continuava sem qualquer pista sobre a identidade do homem. Por isso, a 15 de Janeiro deste ano, aquela entidade policial lançou um apelo público, com a descrição de alguns elementos que poderiam contribuir para resolver o enigma. A vítima teria estatura aproximada de 1,80 metros, peso estimado de 60 quilos e quatro tatuagens distintivas no corpo, designadamente uma inscrição em língua romena no peito e ombros, um lobo na barriga, uma figura feminina num braço e um escaravelho no outro braço.

Ontem, a PJ anunciou que, graças ao apelo público, “recebeu várias informações da população civil, portuguesa e não só, assim como da Embaixada da Roménia, com quem manteve contacto constante, que permitiram a correlação com a informação do desaparecimento de um cidadão romeno, naquele país, desde Março de 2025”. Após troca de informações com estruturas policiais internacionais, a PJ chegou à identificação do homem e entrou em contacto com familiares do cidadão romeno, assim como com as autoridades romenas, com quem foram iniciados os procedimentos visando a confirmação da identidade do cadáver através de comparação genética. Entretanto, já no decorrer do dia de ontem, numa casa devoluta, situada numa zona rural junto à Levada Nova, na zona do Arco da Calheta, a cerca de mil metros do local do aparecimento do cadáver, vieram a ser localizados os seus pertences e os seus documentos de identificação.

A PJ não revelou a identidade do homem, mas a mesma consta de um site da Polícia Romena sobre pessoas desaparecidas. Trata-se de Gabriel Ionut Feraru, que, no seu país de nascimento, teve última residência na cidade de Cluj-Napoca, mas que foi dado como desaparecido na Alemanha, onde aparentemente trabalhava. De acordo com a mesma entidade policial romena, o homem tinha 1,80 metros de altura, 90 quilos de peso, cabelo preto e curto, barba e tatuagens que correspondem às encontradas no cadáver.

Na rede social LinkedIn, o cidadão romeno tinha uma página em que se dizia disponível desempregado mas disponível para trabalhar. Era assim que se descrevia: "O meu nome é Gabriel e sempre fui uma pessoa curiosa e ávida por aprender e assimilar o máximo de conhecimento e áreas de actuação possíveis. Por isso, considero-me uma pessoa sociável, com facilidade de adaptação e mente criativa. As qualidades que mais aprecio nas pessoas em meu redor são bom senso, boa formação e responsabilidade".