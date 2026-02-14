Casa do Povo do Porto Santo realiza uma grande noite de amor e Carnaval no Porto Santo

A Casa do Povo do Porto Santo está a realizar mais uma iniciativa, das muitas que tem realizado, desde que esta direção está em funções.

Desta vez, a direcção da instituição decidiu realizar um jantar dois em um, juntando o Dia dos Namorados e o Carnaval.

A ideia surtiu num redondo sucesso, pois o restaurante Pé na Água está completamente cheio, com muita animação e alegria.

Mas a iniciativa não fica por aqui, porque depois do jantar, há uma grande festa carnavalesca, com várias surpresas e com música de acordo com época de Carnaval, orientada por DJ Michael.

Promete ser uma noite e madrugada bastante alegre e divertida, no restaurante Pé na Água, que tem espaço que nunca mais acaba, e as muitas pessoas que aderiram à iniciativa vão, de certeza, aproveitar ao máximo o Dia dos Namorados e uma bela noite de Carnaval.