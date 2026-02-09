26 jovens de Câmara de Lobos recebem Prémios Duque de Edimburgo

Câmara de Lobos recebe, hoje, a cerimónia de entrega de prémios a 26 jovens da da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas e do Agrupamento de Escuteiros de Santa Cecília, referentes ao The Duke of Edinburgh’s International Award Portugal, nas diversas categorias (Bronze, Prata e Ouro), "celebrando o empenho, a dedicação e o percurso de desenvolvimento pessoal dos jovens participantes do programa".

Na ocasião estará presente o presidente da Câmara Municipal, Celso Bettencourt, e da vereadora da Intervenção Social, Educação e Juventude, Sónia Brazão, e ainda com a presença do Duque de Bragança, presidente de Honra do Programa e da directora nacional, Luisa de Sá Carneiro Beirão.

"O The Duke of Edinburgh’s International Award Portugal expressa um profundo agradecimento pela colaboração, disponibilidade e forte compromisso com a promoção do desenvolvimento juvenil e da cidadania activa na Região Autónoma da Madeira, em especial no Concelho de Câmara de Lobos", aponta em nota à imprensa.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, esta iniciativa representa “um investimento estratégico no futuro do concelho”. O autarca sublinha que “o The Duke of Edinburgh’s International Award é um programa que vai muito além do reconhecimento formal, promovendo valores essenciais como a responsabilidade, a solidariedade, a resiliência e o espírito de liderança nos nossos jovens”. Acrescenta ainda que “é com enorme orgulho que o Município reconhece o mérito destes jovens e o trabalho incansável dos monitores e parceiros educativos, reafirmando o nosso compromisso em criar oportunidades que preparem as novas gerações para os desafios pessoais, académicos e profissionais do futuro”.

Nesta cerimónia está ainda programada a sessão de boas-vindas à nova Jovem Embaixadora do Award, Maria Catarina Agrela, que representa o concelho de Câmara de Lobos e "assume um papel activo na promoção do programa junto de outros jovens, inspirando pelo exemplo e representando os valores de compromisso, liderança e responsabilidade que o Award promove".

"Mais do que um reconhecimento formal, o Award representa um percurso de crescimento sustentado em valores fundamentais, como a solidariedade, a perseverança, o respeito, o espírito de iniciativa e o envolvimento cívico. Num contexto social desafiante, é essencial proporcionar aos jovens oportunidades que promovam não apenas competências técnicas, mas também caráter e consciência social", reconhece.