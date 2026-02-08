Câmara de Lobos regista subida na afluência às urnas

A afluência às urnas na segunda volta das presidenciais no concelho de Câmara de Lobos está acima dos registos comparáveis, com uma mobilização mais forte dos eleitores logo nas primeiras leituras da sondagem local.

Os dados indicam que, no total do concelho, a participação estimada atinge 19,27% na primeira medição, superando a referência homóloga anterior (17,47%) e apontando para um dia eleitoral com maior dinâmica.

A tendência é transversal às freguesias. Em Câmara de Lobos, a maior mesa do concelho, a primeira sondagem fixa a afluência em 18,66%, também acima do valor de comparação. O Estreito regista 20,16%, o Curral das Freiras 22,17%, a Quinta Grande 20,99% e o Jardim da Serra 16,82%. Em todas elas, os números iniciais sugerem um ritmo de votação mais intenso do que o habitual, sinal de que a segunda volta está a captar maior interesse cívico.

Além do crescimento percentual, os totais de votantes estimados reforçam a leitura de maior mobilização: 6.346 eleitores já terão passado pelas urnas na primeira sondagem concelhia, contra 5.755 na referência comparativa.