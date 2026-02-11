Homem sofre intoxicação por medicamentos em Câmara de Lobos

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram accionados, por volta das 14h30 de hoje, para prestar socorro a um homem que sofreu uma intoxicação no Estreito de Câmara de Lobos.

Segundo foi possível apurar, a vítima, com cerca de 40 anos, terá ingerido seis comprimidos de 1 grama de ben-u-ron.

A equipa médica ficou encarregue do transporte do homem para o hospital.