Hoje pelas 15h30, o CD Nacional recebe o FC Porto em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol, e que opõe o anfitrião no Estádio da Madeira com lotação esgotada face ao líder da prova.

O treinador nacionalista promete dar tudo, sabendo que vai enfrentar um adversário difícil. O Nacional, que não ganha há duas jornadas (1 derrota e 1 empate), pretende regressar às vitórias e amealhar os 3 pontos que afastem o perigo da 'linha de água'.

Antes desse jogo e da hora do almoço, pelas 11h00, joga o CS Marítimo ante o FC Vizela, no estádio desta equipa nortenha, onde os madeirenses tentaram regressar às vitórias depois da derrota surpreendente na última jornada da II Liga.

O Marítimo procurará, no Estádio do Vizela, repor a vantagem de 6 pontos para o segundo classificado, contra o actual 9.º classificado, depois de perder para aquele que na jornada passada ocupava o último lugar da II Liga.

Outros assuntos em agenda

09h00 - Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promove Missa Solene evocativa do Dia Internacional da Criança com Cancro, na Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria

09h30 às 18h00 - "Encontro com Pe. Francisco Marques com o tema "Origem dos Problemas espirituais e a libertação oferecida por Jesus Cristo", no Forum Machico

10h00 - A Tunacedros celebra o 39.º aniversário com a realização de um concerto, no Salão Paroquial de São Roque do Faial"

12h00 - Associação de Bananicultores do Oeste da Madeira – ABOM, organiza reunião de produtores de banana, que terá início após a missa (± meio-dia) e terá uma duração de 60 a 90 minutos, no Salão Paroquial anexo à igreja da Madalena do Mar

15h00 - Casa do Povo do Curral das Freiras promove tarde de música e animação sob o mote Folia no Coração da Ilha, na Praça Central do Curral das Freiras

15h30 - Carnaval no Porto Moniz, com desfile a partir do Porto de Abrigo até à Frente Mar

16h00 - Carnaval de Câmara de Lobos 2026, coma realização do Trapalhão do Estreito, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos

17h00 - Cortejo de Carnaval de Santa Cruz, com concentração na Rua Bela de S. José, junto à Casa da Cultura

18h00 - Orquestra Clássica da Madeira realiza o seu Concerto de Carnaval, dirigido pelo maestro Luís Andrade e contará com a participação do solista Alberto Sousa, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 15 de Fevereiro, que é o Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório, Dia Internacional da Criança com Cancro, Dia Internacional de Síndrome de Angelman e Dia Mundial do Hipopótamo:

1564 - Nasce o filósofo, astrónomo e matemático italiano Galileo Galilei.

1781 - Morre, com 52 anos, o poeta, dramaturgo e crítico alemão Gotthold Ephraim Lessing.

1783 - O Governo de D. Maria I reconhece a independência dos Estados Unidos da América.

1798 - O exército francês de Napoleão conquista Roma e decreta o fim do poder político da Santa Sé. O Papa Pio VI recusa a rendição, é detido e levado para França.

1808 - Invasões Francesas. Junot autoproclama-se comandante-chefe das armas portuguesas.

1898 - Afunda-se, ao largo de Cuba, o couraçado norte-americano Maine. Começa a guerra hispano-americana.

1900 - É definido o Plano Geral das Vias Férreas a norte do Mondego.

1905 - Morre, com 77 anos, Lewis Wallace, soldado, advogado, diplomata e romancista norte-americano autor de "The Fair God" (1873), "The Prince of Índia" (1893) e "Ben-Hur" (1880).

1911 - O Governo português cria a Comissão para o Estudo da Reforma da Ortografia.

1912 - Entra em funcionamento o farol do Penedo da Saudade, em São Pedro de Moel, no concelho da Marinha Grande, Leiria.

1922 - Sessão inaugural do Tribunal Permanente de Justiça Internacional, antecessor do Tribunal Internacional de Justiça.

1928 - O ensino misto, ou de "coeducação", é proibido pelo Governo da Ditadura saído do golpe de 1926.

1931 - É publicado o primeiro número do jornal "Avante!", órgão oficial do Partido Comunista Português.

1937 - A ditadura do Estado Novo determina ser da competência exclusiva do Governo o estudo e realização de obras de fomento agrícola.

1941 - O território português é varrido por um ciclone destruidor que provoca 78 mortos e centenas de feridos em todo o país.

1944 - II Guerra Mundial. As forças aliadas atacam as tropas nazis na abadia de Monte Cassino, Itália. A força aérea britânica bombardeia Berlim, Alemanha, pela primeira vez.

1948 - O Sporting ganha ao Lusitano de Évora por 12-0. A equipa de Évora sofre golos de todos os cinco violinos (os cinco jogadores da linha avançada da equipa principal de futebol do Sporting).

1955 - Morre, com 69 anos, o escultor madeirense Francisco Franco de Sousa.

1959 - Começa a Conferência de Zurique que determina a independência de Chipre.

1961 - São criadas as Forças Armadas de Libertação do Vietname do Sul.

- Morrem 18 elementos da seleção de patinagem dos Estados Unidos. O avião em que seguia a seleção, rumo a Bruxelas, despenha-se a seis quilómetros da capital belga.

1965 - Morre, com 45 anos, o cantor e pianista norte-americano Nathaniel Adams Cole, Nat King Cole, teve sucessos com "Sweet Lorraine", "It's Only a Paper Moon", "(I Love You) For Sentimental Reasons", "Route 66" e "Unforgettable", entre outros.

1971 - O Reino Unido adota o sistema monetário decimal.

1975 - É assinado, no Vaticano, o Protocolo Adicional à Concordata de 7 de maio de 1940, entre a Santa Sé e a República Portuguesa, que permite o divórcio aos católicos.

1978 - A Rodésia, de Ian Smith, chega a acordo para a entrega do Governo à maioria negra.

1982 - Uma plataforma de extração petrolífera afunda-se ao largo da costa da Terra Nova. Morrem 84 pessoas.

1986 - Morre, com 52 anos, o diretor-geral dos Serviços Prisionais, Gaspar Castelo Branco, assassinado pelas FP-25.

1989 - O último contingente de tropas soviéticas estacionadas no Afeganistão abandona o país.

1990 - Estados Unidos, Colômbia, Peru e Bolívia promovem a Cimeira de Cartagena para o combate conjunto ao tráfico de droga.

1996 - O Conselho de Ministros aprova um decreto que altera a Lei de Bases do Sistema Desportivo e passa a permitir a criação de sociedades com fins lucrativos.

1999 - Pela primeira vez, a Austrália aceita a projetada independência de Timor-Leste e admite colaborar no processo.

2000 - É assinado um acordo destinado a tornar oficial a presença e atividade da Igreja Católica nos territórios sob jurisdição da Autoridade Palestiniana, entre a Santa Sé e a Organização para a Libertação da Palestina (OLP).

2001 - O ministério da Defesa russo informa que as tropas russas começam a retirada da Tchetchénia.

2003 - Jornada de protesto contra a anunciada intervenção militar no Iraque, em 600 cidades do mundo, reúne milhões de pessoas. Em Lisboa, marcham cerca de 80 mil e no Porto perto de cinco mil pessoas.

- É inaugurado o Santuário de Nossa Senhora de Fátima na cidade brasileira de Araxá, em Minas Gerais, com um centro de peregrinação.

2006 - Morre, com 80 anos, Eduardo Alberto Ferro Rodrigues, dramaturgo e autor de 'Os Parodiantes de Lisboa'. Pai do ex- secretário-geral do PS Eduardo Ferro Rodrigues.

2007 - Governo aprova uma reforma da tributação automóvel, abolindo os impostos automóvel, municipal sobre veículos, de circulação e de camionagem, que são substituídos pelos códigos de Imposto sobre Veículos e de Imposto Único de Circulação.

- Começa o julgamento dos 29 suspeitos dos atentados de 11 de março de 2004, em Madrid, Espanha, que provocaram 191 mortos e cerca de dois mil feridos.

- Morre, com 93 anos, Robert Adler, físico e cientista norte-americano de origem austríaca, co-inventor do telecomando.

- Morre, com 92 anos, Raymond Bernard Evans, Ray Evans, compositor norte-americano, autor de "Whatever will be, will be (Que sera, sera)".

- Morre, com 74 anos, Fernando Perdigão, antigo futebolista do FC Porto, campeão nacional em 1956 e em 1959.

2008 - O Tribunal de Guimarães condena Pimenta Machado, antigo presidente do Vitória de Guimarães acusado de quatro crimes de peculato e dois de falsificação de documentos, a quatro anos e três meses de prisão, com pena suspensa, e absolve o ex-presidente do Benfica, Vale e Azevedo, que estava acusado de dois crimes de falsificação de documentos.

- Um juiz dos Estados Unidos declara oficialmente morto o aventureiro milionário norte-americano James Stephen Fossett, 63 anos, desaparecido no dia 03 de setembro de 2007 aos comandos da sua avioneta no deserto de Nevada.

2009 - José Sócrates é reeleito secretário-geral do PS com 25.393 votos (96,43 por cento) de um total de 26.331, nas eleições diretas do partido.

2010 - Os ministros das Finanças da Zona Euro escolhem Vítor Constâncio para vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), cargo que ocupará a partir de 01 de junho.

2011 - Inicia-se uma rebelião sem precedentes na Líbia contra o regime de Muammar Kadhafi. A revolta, inspirada pelos exemplos da Tunísia e do Egito, começa na cidade oriental de Benghazi e rapidamente se espalha ao resto do país.

2012 - O atleta Sérgio Silva, campeão do Mundo em 2011, é suspenso pela União Internacional de Triatlo durante seis meses por controlo positivo de doping.

- Morre, com 95 anos, Zelda Kaplan, um dos grandes ícones da moda em Nova Iorque

2013 - A proposta de lei das Finanças das Regiões Autónomas é aprovada na generalidade, na Assembleia da República, pela maioria PSD/CDS-PP, com os votos contra de sete deputados sociais-democratas e um da bancada democrata-cristã.

2014 - Morre, com 72 anos, o ensaísta, jornalista e escritor mexicano Federico Campbell, autor de "Infame turba" (1971) e da série "Tijuanenses" (1989).

2015 - O grupo radical Estado Islâmico difunde um vídeo no qual se mostra a execução por decapitação de pelo menos uma dezena de cristãos coptas egípcios que tinham sido raptados na Líbia.

- Morre, com 87 anos, a escritora Luísa Dacosta. Entre os seus livros contam-se "Província", "A Menina Coração de Pássaro" e "Sonhos Na Palma da Mão".

2017 - O Tribunal Supremo espanhol decide que a banca tem de devolver a totalidade dos juros cobrados indevidamente em contratos hipotecários, através das cláusulas 'suelo', antes de maio de 2013.

- O Parlamento Europeu aprova, em Estrasburgo, França, o tratado de livre comércio entre a União Europeia e o Canadá (CETA).

- A Índia, através da missão PSLV-C37/Cartosat-2 Series, coloca em órbita um recorde de 104 satélites com um único foguetão, que descolou da plataforma de Sriharikota, no sudeste do país, batendo a Rússia que, em junho de 2014, lançou 39 satélites de uma só vez.

2018 - O Parlamento sul-africano elege Cyril Ramaphosa líder do Congresso Nacional Africano (ANC, no poder desde 1994), como Presidente da África do Sul, após a demissão de Jacob Zuma, numa sessão sem a presença de dois dos principais partidos da oposição.

2020 - Isabel Camarinha é eleita secretária-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) com 115 votos favoráveis dos 147 elementos do Conselho Nacional da central sindical, no XIV Congresso da Internacional no Seixal, Setúbal.

- Covid-19. As anulações de reuniões internacionais e de competições desportivas multiplicam-se, enquanto começam a ser suspensas as ligações aéreas com destino à China. A aceleração das contaminações é significativa em Itália, Coreia do Sul e Irão.

2021 - A nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, de 66 anos, é nomeada para chefiar a Organização Mundial do Comércio (OMC), tornando-se a primeira mulher e a primeira a africana a liderar a OMC.

- Morre, com 96 anos, a atriz Carmen Dolores. Passou pelos palcos do Teatro da Trindade, da Companhia Os Comediantes de Lisboa e Teatro Nacional D. Maria II, entre outros. Em 2005, foi distinguida como grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, e em 2014 com a Medalha de Ouro da Câmara Municipal de Lisboa. Em 2016, foi distinguida com o Prémios Sophia de Carreira pela Academia Portuguesa de Cinema e em julho de 2018 foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Mérito.

2022 - O Tribunal Constitucional decide, por unanimidade, declarar a nulidade das eleições legislativas em mais de uma centena de assembleias de voto do círculo da Europa e a repetição do ato eleitoral nesses casos.

- Morre, com 81 anos, Arnaldo Jabor, cineasta, escritor e jornalista brasileiro, dirigiu o filme "Eu sei que vou te amar" (1986), vencedor da Palma de Ouro de melhor filme no Festival de Cannes.

- Morre, com 69 anos, Artur Albarran, jornalista, apresentador de televisão e empresário.

2023 - A líder do Partido Nacional Escocês (SNP, sigla em inglês), Nicola Sturgeon, de 52 anos, renuncia ao cargo de primeira ministra da Escócia, deixando o Governo quando um novo líder for eleito.

- As agências das Nações Unidas (ONU) lançam um plano de resposta às necessidades humanitárias da Ucrânia e pedem à comunidade internacional 5,6 mil milhões de dólares (5,2 mil milhões de euros) para ajudar 15,3 milhões de ucranianos em 2023.

- Morre, com 82 anos, Raquel Welch, atriz norte-americana de ascendência boliviana e inglesa, considerada um símbolo sexual nos anos 1960 e 1970 na indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Ficou conhecida pelas participações em "Viagem Fantástica" (1966), de Richard Fleischer, "Quando o mundo nasceu" (1966), de Don Chaffey, ou "Os três mosqueteiros" (1973), de Richard Lester, que lhe valeu um Globo de Ouro.

2024 - A Grécia torna-se o primeiro país cristão ortodoxo a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, depois do Parlamento ter aprovado, por ampla maioria, o projeto de lei que inclui também a adoção.

- Morre, aos 95 anos, José Pinto, ator, começou a carreira artística nos grupos de amadores, tendo trabalhado no Grupo do Sporting Candalense, entre 1959 e 1967, e no Teatro Experimental do Porto.

2025 - Morre, com 87 anos, Jorge Nuno Pinto da Costa, histórico presidente do Futebol Clube do Porto, o dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial, entre 1982 e 2024.

Este é o quadragésimo sexto dia do ano. Faltam 319 dias para o termo de 2026.

