Turista alemão morreu no mar na Ponta do Sol

Um turista, de nacionalidade alemã, com mais de 50 anos, morreu, esta manhã, no mar na zona do cais da Ponta do Sol. O óbito foi declarado pelo delegado de saúde.

Ao DIÁRIO, o Comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles explica que ainda estão a ser apurados o elementos que terão levado à morte do turista.

No local esteve uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, uma embarcação da Estação salva-vidas do Funchal, com dois tripulantes, e a Polícia Marítima.

O Comando local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.

Tal como o DIÁRIO noticiou esta manhã, a Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima até sábado, dia 14. O aviso, inicialmente até às 18 horas de hoje, foi prolongado pela entidade até às 6 horas de amanhã.

Relativamente à ondulação, na costa norte estão previstas ondas de noroeste entre 3 a 4 metros e na costa sul de Sudoeste com 1,5 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte Oeste da ilha da Madeira.