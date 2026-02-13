Acidente junto ao aeroporto causa dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas, esta noite, na sequência de uma colisão, seguida de despiste, na Estrada de Santa Catarina, nas proximidades do Aeroporto da Madeira.

Duas ambulâncias dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizadas para o local, enquanto a estrada está temporariamente encerrada para permitir o socorro às vítimas e a segurança das operações.

PSP também está presente e tomou conta da ocorrência.