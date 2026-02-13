Acidente na via rápida a envolver cinco veículos resulta em quatro feridos
Uma colisão entre dois motociclos e três carros resultou em quatro feridos, há pouco, na via rápida, mais concretamente na zona do Túnel da Alforra, em Câmara de Lobos.
As vítimas são os dois motociclistas e dois ocupantes dos automóveis. Não se sabe, para já, a gravidade dos ferimentos, todavia os acidentados já estão a caminho do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
No local estiveram três ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e uma dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, assim como a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), a Polícia de Segurança Pública e a ViaLitoral.
O trânsito encontra-se com filas superiores aos 2 quilómetros, no sentido Ribeira Brava-Machico.
