Avião da easyJet divergido para o Porto Santo

Uma aeronave da easyJet, oriunda de Lisboa, não conseguiu aterrar na ilha da Madeira, provavelmente por razões atmosféricas, acabando por divergir para o Porto Santo,

O avião aterrou pelas 9h34 e está, neste momento na placa do aeroporto da ilha dourada, à espera de melhores condições atmosféricas na Madeira.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, cerca de uma dezena de passageiros decidiu desembarcar no Porto Santo para depois seguir viagem, à noite, no navio Lobo Marinho.

Este não foi o único voo divergido esta manhã no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. O voo TP 1709, proveniente do Porto, e que deveria ter chegado à Madeira pelas 8 horas, acabou por divergir para Tenerife.

Há registo, ainda, de diversos atrasos tanto nas partidas como chegadas, contudo não há, para já, informações de voos cancelados.