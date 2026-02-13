Avião da easyJet divergido para o Porto Santo
Também uma aeronave da TAP divergiu para Tenerife
Uma aeronave da easyJet, oriunda de Lisboa, não conseguiu aterrar na ilha da Madeira, provavelmente por razões atmosféricas, acabando por divergir para o Porto Santo,
O avião aterrou pelas 9h34 e está, neste momento na placa do aeroporto da ilha dourada, à espera de melhores condições atmosféricas na Madeira.
Segundo o que o DIÁRIO apurou, cerca de uma dezena de passageiros decidiu desembarcar no Porto Santo para depois seguir viagem, à noite, no navio Lobo Marinho.
Este não foi o único voo divergido esta manhã no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. O voo TP 1709, proveniente do Porto, e que deveria ter chegado à Madeira pelas 8 horas, acabou por divergir para Tenerife.
Há registo, ainda, de diversos atrasos tanto nas partidas como chegadas, contudo não há, para já, informações de voos cancelados.
