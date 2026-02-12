Carnaval no Jardim da Serra junta seis Centros de Dia numa celebração de alegria e partilha

O Centro de Dia do Jardim da Serra foi palco de uma animada Festa de Carnaval que reuniu utentes de seis Centros de Dia da Região, num encontro marcado pela alegria, criatividade e espírito de partilha. A iniciativa promoveu o convívio entre diferentes comunidades, reforçando o papel destas respostas sociais na dinamização da população sénior.

Estiveram presentes a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, a presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, e a vereadora Sónia Brazão, o presidente da Junta de Freguesia do Jardim da Serra, Valentim Marcelino da Silva, e a representante da Casa do Povo, Cláudia Silva.

Participaram na celebração os Centros de Dia do Jardim da Serra (anfitrião), do Caniçal, da Penteada, da Quinta Grande, da Ponta do Pargo e do Faial, cujos utentes se envolveram activamente nas actividades carnavalescas, apresentando fantasias originais e participando em momentos de animação musical e recreativa preparados pelas respectivas equipas técnicas.

Na sua intervenção, Paula Margarido sublinhou que iniciativas desta natureza assumem uma relevância que ultrapassa a vertente festiva, constituindo "instrumentos concretos de promoção do envelhecimento activo, do bem-estar emocional e do reforço dos laços comunitários".

A governante destacou que "a participação em eventos interinstitucionais contribui para combater o isolamento e estimular a participação social das pessoas idosas".

A secretária regional salientou, de forma particular, a importância de assegurar respostas sociais de proximidade em localidades mais rurais, como é o caso do Jardim da Serra. “A coesão territorial constrói-se garantindo que todas as comunidades, independentemente da sua localização geográfica, têm acesso a serviços de qualidade e a oportunidades de participação ativa”, afirmou.

Paula Margarido reforçou ainda o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelas equipas técnicas e operacionais dos diferentes Centros de Dia, cujo empenho diário é "determinante para a qualidade das respostas prestadas à população sénior".

No final, foi reiterada a importância de aprofundar a colaboração entre instituições, autarquias e Governo Regional, promovendo respostas de proximidade e iniciativas que reforcem a inclusão e a qualidade de vida das pessoas idosas em toda a Região.