Capitania prolonga aviso de agitação marítima até sábado

Ainda que a Madeira não esteja neste momento sob avisos para a agitação marítima e já depois de ontem a Capitania do Porto do Funchal ter emitido um aviso para a orla costeira e o mar do Arquipélago da Madeira até às 18 horas de hoje, a mesma entidade acaba de prolongar até ás 6h00 de amanhã, 14 de Fevereiro este aviso, referindo ter sido recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera informação sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima.

Na previsão, o vento sopra de Noroeste fresco a muito fresco (31 a 50 km/h), tornando-se gradualmente Norte/Nordeste, com a visibilidade boa, por vezes moderada e a ondulação na costa Norte de Noroeste com 3 a 4 metros e na costa Sul vem de Sudoeste com 1,5 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte Oeste da ilha da Madeira.

Perante este cenário, mesmo sem aviso do IPMA, como autoridade marítima a Capitania recomenda "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

Nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;