Quatro aviões divergidos e vários 'às voltas'

Até ao momento, quatro aeronaves que tinham como destino a ilha da Madeira acabaram por divergir devido a razões atmosféricas.

Tal como o DIÁRIO já tinha avançado esta manhã, uma aeronave da easyJet, oriunda de Lisboa, e o voo TP 1709, proveniente do Porto, divergiram para a ilha do Porto Santo e Tenerife, respectivamente.

A estes juntam-se mais dois voos: um da easyJet, de Lisboa, que divergiu para a ilha dourada, e outro da TAP que deveria ter aterrado às 13h30, mas regressou ao aeroporto de origem (Humberto Delgado).

Há registo de vários atrasos tanto nas partidas como chegadas.

Neste momento estão quatro aeronaves 'às voltas' à espera de aterrar: Jet2 Holidays, de Manchester, easyJet, que veio do Porto, Discover Airlines, de Frankfurt e um da ADAC Luftrettung, de Faro.

