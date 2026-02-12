Mais pequenos fazem a alegria do Carnaval no Porto Santo

O Carnaval no Porto Santo já teve início, nesta manhã de quinta-feira, com várias iniciativas acontecerem numa organização da Câmara Municipal do Porto Santo.

Eram 10 horas quando centenas de crianças das várias escolas da “ilha dourada” desfilaram pelas artérias da cidade do Porto Santo, o que provocou muita alegria, cor e animação.

“É sempre uma grande festa, principalmente para as nossas crianças”, realçou o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, em declarações ao DIÁRIO.

O autarca agradeceu ainda a “todas as escolas que participaram no desfile carnavalesco pelas ruas da cidade” e garantiu que “a câmara municipal continuará a organizar eventos, ao longo do ano, para a toda população e todos aqueles que visitam a ‘ilha dourada’”.

Depois do desfile de Carnaval por parte das crianças, a biblioteca municipal vai organizar uma oficina sobre o tema Carnaval.

Nos próximos dias vão ainda realizar-se vários jantares de Carnaval – como é caso da Casa do Povo do Porto Santo – e vários restaurantes e bares vão ter muita animação como “menu” para atrair clientes.

Na terça-feira de Carnaval, várias trupes vêm da Madeira para animar o desfile do trapalhão que a câmara municipal vai organizar.