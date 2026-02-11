PSP novamente accionada para resgate em percurso pedestre

Está em curso uma acção de busca e resgate por dois turistas que se perderam esta quarta-feira num percurso pedestre nas serras de São Vicente.

Conforme o DIÁRIO conseguiu apurar, estão no terreno elementos da Brigada de Busca, Salvamento, Socorro e Resgate em Montanha da Polícia de Segurança Pública (PSP), bem como do Corpo de Polícia Florestal.

Os cidadãos estrangeiros terão percorrido parte do Caminho do Pináculo e Folhadal, tendo posteriormente abandonado esse que é um Percurso Pedestres Classificado (PR 17), acabando por ficar desorientados, pedindo ajuda através do 112.

O alerta foi dado já perto das 21 horas, tendo os meios sido imediatamente empenhados, seguindo as coordenadas facultadas pelos turistas.

Apenas parte deste percurso classificado está transitável, nomeadamente a secção entre a Encumeada (através da Levada do Norte), o Folhadal, a zona do Caramujo com saída para a Bica da Cana. A parte entre a Bica da Cana e o Lombo do Mouro está encerrada, tendo sido bastante afectada pelo grande incêndio do Verão de 2024.

Este é o segundo resgate que a Brigada de Busca, Salvamento, Socorro e Resgate em Montanha da PSP realiza no espaço de quatro dias. No passado domingo, uma mulher alemã, de 29 anos, perdeu-se na Ribeira da Janela, mais precisamente na zona do Galhano, no concelho do Porto Moniz, levando ao empenhamento de vários meios, além da equipa de resgate da polícia.

Até Dezembro do ano passado, nos cinco anos de actividade que esta brigada conta na Região, os seus elementos haviam, até então, sido empenhados em 15 situações que envolveram 21 vítimas. Contas feitas, 14 dessas pessoas foram resgatadas com vida.

Mas o número de resgates nas serras da Madeira não tem parado de crescer. No ano passado, tal como o DIÁRIO noticiou, registaram-se 222 ocorrências em percursos pedestres, que levaram à activação de meios de socorro, sobretudo das várias corporações de bombeiros da Região. Esse número traduz um aumento de quase 30% em relação ao ano anterior.