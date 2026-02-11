Drones adquiridos pelo IFCN permitem auxiliar em resgates

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) apresentou, ao início desta tarde, a aquisição de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) e respectivo equipamento. O investimentos foi de cerca de 200 mil euros.

O objectivo da aquisição destes equipamentos passa por reforçar a monitorização e gestão florestal na Região Autónoma da Madeira, que permitem melhorar a recolha de informação do território, reforçar a prevenção de incêndios e contribuir para a gestão eficiente dos recursos naturais.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, explicou, na ocasião, que este drone permite também auxiliar em resgates. Tem a capacidade de zoom até 400 vezes e permite falar com a pessoa que está a ser resgatada ou gravar uma mensagem.

Do equipamento fazem parte ainda outros dois drones mais pequenos que são complementares a este. “Há uma particularidade interessante: o comando deste drone pode ser partilhado, ou seja permite uma capacidade de acção de dois pontos diferentes que, em termos de operação no terreno, dá outra garantia”, referiu o governante.