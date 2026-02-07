Marinha resgata embarcação com oito tripulantes nos Açores

A Marinha resgatou oito tripulantes de uma embarcação de pesca, com uma falha de energia a bordo, a navegar a cerca de 30 milhas náuticas a sul de São Miguel, nos Açores, foi hoje divulgado.

Após o alerta, a Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), coordenou desde as 09:05 (08:05 de Lisboa) de sexta-feira as buscas pela embarcação de pesca "Caixa Velho", com bandeira espanhola, que se encontrava a navegar a cerca de 30 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 60 quilómetros, a sul da Ilha de São Miguel.

Segundo o comunicado da Marinha, foi identificada uma falha de energia a bordo e a "incapacidade de contactar o armador", sendo que, "após o estabelecimento de comunicações, foi efetuado o acompanhamento da embarcação até Ponta Delgada, onde acabou por atracar em segurança, hoje, pelas 08:40".