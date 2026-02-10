PSP alerta para segurança em percursos pedestres após resgate na Ribeira da Janela

Na sequência do resgate de uma turista alemã, de 29 anos, ocorrido na zona da Ribeira da Janela, no concelho do Porto Moniz, a Polícia de Segurança Pública (PSP) destacou a importância do cumprimento de medidas básicas de segurança na realização de percursos pedestres, sobretudo em zonas de montanha e de difícil acesso.

Nas suas redes sociais, o Comando Regional da PSP Madeira sublinha que a operação, que contou com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e do Porto Moniz e da Polícia Florestal, foi conduzida "com rapidez, coordenação e elevado profissionalismo", acrescentando que a pronta resposta permitiu localizar a vítima em segurança e prestar a assistência necessária no local.

"A resposta articulada demonstrou, uma vez mais, a capacidade de mobilização e a eficácia do dispositivo do Serviço Regional de Protecção Civil", frisa.

Segundo a força policial, situações deste género reforçam a necessidade de um planeamento prévio das caminhadas. " Adoptem medidas básicas de segurança, como planear previamente o trajecto, informar terceiros sobre o percurso, levar bateria e comunicação disponíveis e evitar deslocações solitárias em zonas de difícil acesso", sublinha.