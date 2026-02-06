PSP regista 58 acidentes rodoviários na Madeira na última semana

O Comando Regional da Madeira da PSP divulgou o balanço relativo à sinistralidade e registou 58 acidentes de viação na Região Autónoma da Madeira entre os dias 30 de Janeiro e 5 de Fevereiro de 2026, dos quais resultaram 14 feridos ligeiros e dois feridos graves.

O balanço divulgado dá conta que não houve vítimas mortais.

O concelho do Funchal concentrou o maior número de ocorrências, com 24 acidentes, sete feridos ligeiros e dois feridos graves. Seguiram-se Santa Cruz, com 12 acidentes, Calheta e Santana, ambos com cinco, e Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Porto Moniz e São Vicente, com dois acidentes cada. Foram ainda registadas ocorrências na Ponta do Sol, Machico e Porto Santo.

Quanto à tipologia, a maioria dos acidentes correspondeu a colisões, num total de 45. Registaram-se ainda sete despistes, três atropelamentos e três ocorrências classificadas como outros tipos de acidente.

No mesmo período, no âmbito da actividade operacional e de fiscalização rodoviária, a PSP da Madeira deteve 23 pessoas por crimes rodoviários. Das detenções efectuadas, 17 dizem respeito à condução sob o efeito do álcool, cinco à condução sem habilitação legal e uma à condução em estado de embriaguez com a falta de habilitação legal.