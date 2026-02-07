Força Aérea realiza dois resgates em 12 horas

A Esquadra 751 - 'Pumas' realizou dois resgates entre o início da tarde de quarta-feira, dia 4, e a madrugada do dia 5 de Fevereiro, quinta-feira. No espaço aproximado de 12 horas, os militares da Força Aérea Portuguesa (FAP) realizaram dois resgates a dois doentes que necessitavam de cuidados de saúde diferenciados.

Ambas as missões foram realizadas pela tripulação em destacamento no Aeródromo de Manobra N.º 3 na ilha dourada.

Segundo a Força Aérea Portuguesa, pelas 13h15 de quarta-feira, após a activação do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Lisboa (RCC Lisboa), um helicóptero EH-101 Merlin descolou do AM3 em direção a uma embarcação, que se encontrava a 92 quilómetros de distância. Após ser resgatado em segurança, o paciente foi transportado para a ilha da Madeira, sendo posteriormente encaminhado para uma unidade de saúde local.

Já durante a noite, pelas 21h55, o EH-101 Merlin socorreu uma vítima que se encontrava numa embarcação a quase 300 quilómetros da ilha do Porto Santo. "Com recurso ao Recuperador-Salvador, o indivíduo foi resgatado em segurança, e posteriormente transportado para a cidade do Funchal, na ilha da Madeira. Esta missão foi, uma vez mais, ativada pelo RCC Lisboa", lê-se na nota da FAP.

Realizadas em coordenação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, da Marinha, as operações decorreram com "celeridade e eficácia sob condições meteorológicas adversas, que se fazem sentir neste período por todo o território nacional, inclusive no mar."

A concluir, a Força Aérea evidencia que este mês já realizou três resgates, mantendo em permanência "a capacidade de busca e salvamento, cobrindo uma vasta área de responsabilidade, tanto no mar como em terra, que corresponde a 5.816.562 km², uma das maiores do Atlântico Norte."