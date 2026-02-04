Bombeiros já encontraram casal de turistas que pediu auxílio no Curral

Os elementos da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) que foram esta tarde empenhados no auxílio a um casal de turistas ingleses, no Curral das Feiras, já encontrou os estrangeiros e estão, neste momento, a fazer o caminho de regresso, não apresentando qualquer ferimento.

De acordo com fonte da Protecção Civil, o alerta foi dado por volta das 17 horas, perante um pedido de socorro que apontava para duas pessoas em apuros num percurso pedestre não classificado, naquela freguesia do conselho de Câmara de Lobos. O tempo chuvoso que se tem feito sentir esta quarta-feira não terá ajudado.

Os estrangeiros estariam a percorrer a Levada do Curral e Castelejo, que vinda do Curral das Freiras, permite alcançar (quanto estava em bom estado) o sítio dos Três Paus à Viana, em Santo António, no concelho do Funchal, terão ficado desorientados e não conseguiam avançar no percurso, nem regressar à origem, razão pela qual resolveram pedir auxílio.

Os BVM empenharam nove elementos da sua equipa de resgate em montanha, apoiados por duas viaturas. No terreno estão, também, dois elementos do Corpo de Polícia Florestal, que acompanham os bombeiros na operação.