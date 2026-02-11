José Bessa é o árbitro do Nacional - FC Porto

Foram conhecidas esta tarde as equipas de arbitragem que irão dirigir os vários jogos referentes à 22.º jornada da I Liga que tem o seu início esta sexta-feira e prolonga-se até segunda-feira.

Das nomeações divulgadas pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol de destacar a equipa de arbitragem que estará na Madeira para dirigir o encontro entre o Nacional e o líder do principal campeonato do futebol português, o FC Porto.

Em partida agendada para as 15h30 no Estádio da Madeira, José Bessa, da Associação de Futebol do Porto foi o árbitro nomeado, que terá como auxiliares Hugo Santos e Ângelo Carneiro, enquanto o quarto árbitro é Fábio Melo. Já na Cidade do Futebol e com a 'responsabilidade' do VAR, estarão João Bento e Pedro Sousa.