“Unidos para tentar ganhar” ao FC Porto

Depois do Casa Pia, o Nacional volta a jogar em casa, agora diante do FC Porto, encontro marcado para domingo, 15h30, no Estádio da Madeira.

A equipa alvinegra tem pela frente o líder destacado do campeonato que chega à Madeira depois de empatar com o Sporting.

José Gomes, defesa-esquerdo do Nacional, garante que a equipa madeirense vai estar preparada para enfrentar tão poderoso adversário.

“O FC Porto é uma equipa grande que joga sempre para ganhar. Acho que nos vão criar muitas dificuldades. Contudo, vamos estar bem preparados para aquilo que o FC Porto vai apresentar, tal como fizemos no Dragão, onde fizemos um grande jogo, pois conseguimos condicionar muito o FC Porto e lutámos até ao fim pelo resultado”.

Questionado sobre o que é necessário fazer para travar a equipa portista, o lateral alvinegro apontou a união.

“Acho que é o que temos vindo a fazer, com entreajuda de todos. A equipa tem-se unido muito para nos ajudarmos uns aos outros e é isso que se tem visto dentro do campo. Nesta segunda volta estamos com uma imagem diferente naquilo que é a entreajuda e a pensar mais no resultado. O grupo está unido, estamos todos focados no objectivo e é isso que temos que apresentar contra o FC Porto que é estarmos unidos para tentar ganhar, obviamente.”