FC Porto classifica de falsas e deturpadas as denúncias do Sporting

O FC Porto contestou hoje as denúncias do Sporting sobre os incidentes do clássico da I Liga, na segunda-feira, que motivam uma queixa dos 'leões' ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"O FC Porto tomou conhecimento do comunicado hoje divulgado pelo Sporting, no qual anuncia a intenção de apresentar uma participação disciplinar ao CD da FPF a propósito do jogo de ontem [na segunda-feira], fazendo uma lista extensa de alegações sobre 'incidentes' e enquadramentos do espetáculo, assente em factos deturpados, falsidades e teorias da conspiração, e um evidente complexo de inferioridade", pode ler-se em comunicado do atual líder da I Liga.

Relativamente ao clássico entre FC Porto e Sporting, da 21.ª jornada da I Liga, que terminou empatado (1-1) e manteve os 'dragões' com quatro pontos de vantagem sobre os 'leões', no Estádio do Dragão, no Porto, o clube 'leonino' criticou a postura do adversário no clássico.

O Sporting visou situações como "condicionamento da arbitragem, balneários sugestivamente decorados, percursos de acesso aos balneários alterados (propiciando o contacto do staff com os adeptos do FC Porto), climatização manipulada, bancadas condicionadas com tarjas e colunas de som, e apanha-bolas maniatados para esconder as bolas do jogo e retirar as toalhas do guarda-redes do Sporting".

Os 'azuis e brancos' garantem que cumpriram "todos os requisitos e procedimentos regulamentares", em colaboração com as entidades competentes, mostrando-se disponíveis para prestar os esclarecimentos necessários ao CD.

"O clube está perfeitamente confortável com qualquer participação e averiguação", garantiram os 'dragões'.

No mesmo comunicado, o FC Porto acusou ainda o rival de exibir uma "falsa superioridade moral", sublinhando que "a grandeza e a história incomodam" o clube 'leonino' e que o palmarés portista "não se escreve em comunicados".

"O FC Porto continuará a defender a verdade desportiva com a tranquilidade de quem não precisa de gritar para existir e com a firmeza de quem não confunde comunicados com realidade", concluiu o clube.

Também durante o dia de hoje, ainda antes do comunicado dos lisboetas, fonte do FC Porto confirmou à Lusa que os 'dragões' tencionam formalizar uma queixa junto do CD da FPF contra Morten Hjulmand, por alegada agressão do médio e capitão da equipa 'leonina' ao hispano-uruguaio Tiago Galletto, no triunfo 'verde e branco' sobre o AVS para os quartos de final da Taça de Portugal (3-2, após prolongamento).

Sporting, detentor do troféu, e FC Porto voltam a defrontar-se nas meias-finais da prova 'rainha', que serão disputadas pela última vez a duas mãos esta época e têm jogos previstos para 03 de março, em Lisboa, e 22 de abril, no Porto.

Os dois rivais empataram na segunda-feira, para a 21.ª jornada da I Liga, com os 'leões' a evitarem a derrota em tempo de compensação, por Luis Suárez, na recarga a um penálti falhado pelo colombiano, após o suplente e estreante costa-marfinense Seko Fofana ter adiantado os anfitriões.

A 13 rondas do fim, FC Porto lidera com 56 pontos, contra 52 do Sporting, segundo classificado, num pódio fechado pelo Benfica, terceiro, com 49.