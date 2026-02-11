Nacional com lotação esgotada na recepção ao líder da I Liga

O Clube Desportivo Nacional terá lotação esgotada no Estádio da Madeira, no jogo da 22.ª jornada frente ao líder da I Liga, que se disputará no próximo domingo, pelas 15h30.

Já não há bilhetes disponíveis quando faltam quatro dias para o jogo frente ao FC Porto. Os ingressos colocados à venda para não sócios na manhã desta quarta-feira, tiveram uma grande procura e foram totalmente vendidos, perspectivando-se casa cheia.

"A previsão é novamente de ‘casa cheia’ no jogo do próximo domingo, entre o CD Nacional e o FC Porto. As emoções estarão ao rubro no Estádio da Madeira, com a lotação a encontrar-se já esgotada para este jogo grande da 22.ª jornada da Liga Portugal Betclic", confirmou assim o clube madeirense, a ocupação de todos os 5.200 lugares disponíveis no estádio situado na Choupana.

Após dois dias de venda exclusiva para os sócios alvi-negros, a bilheteira foi aberta hoje mesmo para o público em geral (não sócios). "Os últimos bilhetes foram vendidos esta manhã, na Sede mas principalmente on-line, através da plataforma SmarfFan Tickets, onde a adesão foi enorme e esgotou os últimos lugares disponíveis na bancada poente do estádio", explicou o clube madeirense.

Tal como sempre acontece, os sócios do CD Nacional com as quotas em dia (Fevereiro 2026) têm entrada gratuita neste jogo, não necessitando de bilhete extra.

Já o FC Porto requisitou todos os bilhetes para a zona visitante – Nascente Sul e "tratou de realizar a sua venda, ontem, com os critérios que definiu", deu ainda nota o clube madeirense na sua página no Facebook.