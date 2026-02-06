FC Porto e Sporting defrontam-se na 21.ª jornada, Benfica recebe Alverca

O líder FC Porto e o bicampeão Sporting defrontam-se na segunda-feira, para a 21.ª jornada da I Liga de futebol, enquanto o Benfica, anfitrião do Alverca, procura capitalizar os efeitos de um clássico determinante na luta pelo título.

Isolados no topo desde o êxito no Estádio José Alvalade (2-1), na quarta ronda, os 'dragões' recebem os 'leões' com quatro pontos de avanço, mas vêm de uma surpreendente derrota com o Casa Pia (2-1), em Rio Maior, onde quebraram a invencibilidade na prova, após 18 triunfos e um empate.

Esse deslize beneficiou o Sporting, que se aproximou do topo com uma vitória na receção ao Nacional (2-1), decidida em tempo de compensação pelo colombiano Luis Suárez, e passou a ter cinco pontos de vantagem sobre o Benfica, face ao empate do terceiro classificado em Tondela (0-0).

Se o FC Porto travou um ciclo de 11 triunfos no campeonato, os 'leões' só chegaram ao êxito nos descontos pela segunda jornada seguida - tal como fizeram nas últimas duas rondas da fase de liga da Liga dos Campeões -, procurando agora a primeira vitória em 10 anos no estádio 'azul e branco'.

Em todas as provas, o Sporting está na melhor série de triunfos da época, com seis, tendo até precisado do prolongamento na quinta-feira para bater em casa o AVS (3-2), lanterna-vermelha da I Liga, no fecho dos quartos de final da Taça de Portugal, após ter desperdiçado dois golos de vantagem.

Os detentores do troféu agendaram duelos com o FC Porto nas 'meias' da prova, que vão ser disputadas pela última vez a duas mãos, entre março e abril, já depois do primeiro jogo 'grande' da segunda volta do campeonato.

Os 'leões' ainda não bateram nenhum dos rivais esta época e perderam a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Benfica (1-0), em agosto de 2025, no Algarve, ao passo que os 'dragões' seguem invictos nesse contexto e venceram as 'águias' em casa para os 'quartos' da Taça de Portugal (1-0).

O líder FC Porto, com 55 pontos, recebe o Sporting, segundo classificado, com 51, pelas 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, sob arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora, no encerramento da 21.ª jornada.

No domingo, o Benfica, terceiro, com 46, vai ser anfitrião do Alverca, 10.º, numa das três partidas da I Liga coincidentes com o dia da segunda volta das eleições presidenciais, a disputar entre António José Seguro e André Ventura.

Com a derrota do FC Porto na jornada anterior, os 'encarnados' passaram a ser a única equipa invicta na prova, mas empataram pela sétima vez e falharam a quarta vitória seguida, ficando mais longe da segunda posição, que, para já, é a última de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

Benfica e Alverca medem forças às 20:30, volvida a receção no mesmo dia do Sporting de Braga, quarto, com 36 pontos, ao Rio Ave, 13.º, sendo que, no sábado, o Gil Vicente, quinto, com 34, visitará o Moreirense, sexto, com 30.

A 21.ª ronda assinala ainda a estreia do treinador Petit como sucessor de Vasco Matos no Santa Clara, que joga no terreno do Estrela da Amadora, 12.º, e ocupa o 16.º e antepenúltimo posto, de acesso ao play-off de manutenção, com 17 pontos, a um do derradeiro lugar de permanência.

Em zona de descida estão Tondela, 17.º, com 13 pontos, e AVS, 18.º, com cinco, sendo que os beirões visitam o Estoril Praia, oitavo, e os avenses defrontam fora o Famalicão, sétimo, à procura da primeira vitória na I Liga.

Convertendo os triunfos para três pontos - por imposição da FIFA, valiam dois até 1994/95 -, o AVS apresenta a pior pontuação de sempre ao fim de 20 jornadas na história do escalão principal, resultante de cinco empates.

Programa da 21.ª jornada:

- Sábado, 07 fev:

Moreirense - Gil Vicente, 15:30

Estrela da Amadora - Santa Clara, 15:30

Estoril Praia - Tondela, 18:00

Arouca - Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 08 fev:

Nacional - Casa Pia, 15:30

Sporting de Braga - Rio Ave, 18:00

Benfica - Alverca, 20:30

- Segunda-feira, 09 fev:

Famalicão - AVS, 18:45

FC Porto - Sporting, 20:45