FC Porto e Benfica com deslocações difíceis às ilhas, Sporting recebe Famalicão

FC Porto e Benfica vão deslocar-se à Madeira e aos Açores para defrontar o Nacional e Santa Clara, respetivamente, duas deslocações que se perspetivam difíceis para a I Liga de futebol, em que o Sporting recebe o Famalicão.

Sem vencer há dois encontros consecutivos na prova, face à derrota ante o Casa Pia (2-1) e o empate no clássico com o bicampeão Sporting (1-1), o líder isolado FC Porto (56 pontos) vai procurar retomar o caminho das vitórias na 22.ª jornada, num campo habitualmente difícil para as equipas visitantes.

À semelhança dos 'dragões', os madeirenses também não vencem há dois jogos -- perderam com os 'leões' (2-1) nos descontos e ficaram-se pelo 'nulo' com o Casa Pia (0-0)-, e no domingo, pelas 15:30, recebem os portistas, que vão voltar a estar privados do brasileiro William Gomes, castigado.

O perseguidor Sporting, segundo posicionado, com 52, entra em campo no mesmo dia, mas às 20:30, para receber o Famalicão, que tem realizado um campeonato consistente e, por isso, segue num tranquilo sexto lugar.

O emblema 'verde e branco', que nos últimos seis encontros para todas as competições marcou sempre nos derradeiros minutos, poderá entrar em campo pressionado por um eventual triunfo do rival Benfica (terceiro, com 49), que 'ganhou vida' na prova, face ao empate no clássico de segunda-feira.

Responsável por abrir a ronda 22 da competição, na sexta-feira, antes do jogo Tondela-Alverca, o Benfica tem, obrigatoriamente, de imperar nos Açores para continuar a sonhar com a conquista do troféu, que lhe escapa desde a temporada a 2022/23.

Apesar de vir de quatro desaires seguidos e de não vencer desde 06 de dezembro, os açorianos prometem complicar a vida às 'águias' no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, onde o Sporting esteve quase a ser eliminado da Taça de Portugal, mas conseguiu seguir para os 'quartos', após prolongamento.

Uma vitória dos 'encarnados' nos Açores traduz-se num encosto provisório ao segundo lugar, com os mesmos pontos dos 'leões'.

A luta pelo quarto lugar mantém-se acesa entre Sporting de Braga, dono da posição, com 39, e Gil Vicente, quinto, com 37, que nesta ronda vão protagonizar um dos encontros mais esperados, em Barcelos, no sábado, no mesmo dia em que Casa Pia e Arouca medem forças em Rio Maior e o Vitória de Guimarães será anfitrião do Estrela da Amadora.

No domingo, além das partidas Nacional-FC Porto e Sporting-Famalicão, o sétimo classificado Estoril Praia vai deslocar-se ao campo do lanterna-vermelha AVS.

A ronda 22 só ficará concluída na segunda-feira, quando o Rio Ave, que vem de quatro desaires consecutivos, receber o Moreirense.

Programa da 22.ª jornada:

Sexta-feira, 13 de fevereiro:

Santa Clara - Benfica, 18:30

Tondela - Alverca, 20:45

Sábado, 14 de fevereiro:

Casa Pia - Arouca, 15:30

Vitória de Guimarães - Estrela da Amadora, 18:00

Gil Vicente - Sporting de Braga, 20:30

Domingo, 15 de fevereiro:

Nacional - FC Porto, 15:30

AVS - Estoril Praia, 18:00

Sporting - Famalicão, 20:30

Segunda-feira, 16 de fevereiro:

Rio Ave - Moreirense, 20:15