Venda de bilhetes para o jogo com o FC Porto
O Nacional inicia na próxima segunda-feira a venda de bilhetes para o jogo com o FC Porto, encontro da 22.ª jornada da I Liga que está marcado para 15 de Fevereiro, às 15h30, no Estádio da Madeira. Como é habitual nos jogos em casa, os sócios do Nacional com as quotas em dia têm entrada livre
A venda de bilhetes irá ocorrer em duas fases. A primeira fase de venda – dias 9 e 10 de Fevereiro, na sede do clube e online - é exclusiva para acompanhantes de sócios, sendo que estes bilhetes só podem ser comprados pelos sócios do Nacional com quotas em dia.
A segunda fase da venda dos ingressos, para o público em geral, tem início na quarta-feira – 11 de Fevereiro.
Por seu lado, o FC Porto requisitou previamente todos os bilhetes para a zona visitante e que fará a sua comercialização e com os critérios por si definidos.