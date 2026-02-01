Sporting tenta aproximar-se do FC Porto na recepção ao Nacional

O Sporting procura hoje, na receção ao Nacional, aproximar-se do líder FC Porto, uma semana antes de visitar o Dragão, enquanto o Benfica joga em Tondela, na 20.ª jornada da I Liga de futebol.

Com o líder FC Porto a entrar em campo apenas na segunda-feira, na visita ao Casa Pia, em Rio Maior, o Sporting, segundo classificado, vai tentar ficar, provisoriamente, a quatro pontos dos 'dragões', mas para isso tem de bater em Alvalade o Nacional, que se no quarteto que partilha o 11.º posto.

A uma semana de defrontar os portistas no Dragão, os bicampeões nacionais estão obrigados a vencer, mas com cautelas, já que o goleador Luis Suárez está em risco de falhar essa partida, caso veja um cartão amarelo frente aos madeirenses.

O encontro está agendado para as 18:00, com o Benfica, terceiro posicionado a 10 pontos do FC Porto. a entrar em campo mais de duas horas depois, às 20:30, no campo do aflito Tondela, penúltimo classificado.

Tal como o Sporting, os 'encarnados' estão igualmente obrigados a vencer para na próxima ronda terem possibilidade de capitalizar com o resultado do 'clássico'.

Também hoje, mas às 15:30, o Gil Vicente, que ocupa o quinto lugar, recebe o Famalicão, sétimo, num duelo entre emblemas que estão a fazer uma boa campanha na I Liga.

Programa da 20.ª jornada:

- Sexta-feira, 30 jan:

Vitória de Guimarães -- Moreirense, 1-0

- Sábado, 31 jan:

Santa Clara - Estoril Praia, 2-4

Rio Ave -- Arouca, 0-3

Alverca - Estrela da Amadora, 1-1

- Domingo, 01 fev:

Gil Vicente -- Famalicão, 15:30

Sporting -- Nacional, 18:00

Tondela -- Benfica, 20:30

- Segunda-feira, 02 fev:

AVS - Sporting de Braga, 18:45

Casa Pia - FC Porto, 20:45