Calheta Viva Cup arranca este sábado com 52 equipas e mais de 700 jovens atletas

A 3.ª edição do Calheta Viva Cup tem início já este sábado, dia 14 de Fevereiro, no Campo Municipal do Paul do Mar, prometendo quatro dias de muita emoção, competitividade e fair play num torneio em clara afirmação no panorama do futebol infantil da Região.

Até 17 de Fevereiro, a competição organizada pelo Estrela da Calheta Futebol Clube irá reunir 52 equipas, em representação de 23 clubes, distribuídas pelos escalões de sub-8, sub-10 e sub-12. No total, serão mais de 700 jovens atletas em competição, aos quais se juntam treinadores e dirigentes, elevando para mais de 800 o número de participantes diretamente envolvidos no evento.

A edição deste ano volta a registar um crescimento significativo, quer no número de equipas, quer na dimensão nacional do torneio, contando com a participação de formações vindas de fora da Região, reforçando a projecção do Calheta Viva Cup além-fronteiras.

O torneio será apadrinhado pelo antigo internacional português Rubén Micael, uma referência do futebol nacional, cuja presença simboliza a aposta na inspiração e na transmissão de valores positivos às novas gerações.

Para Francisco Fernandes, presidente do Estrela da Calheta FC, esta edição representa a consolidação de um projecto que tem vindo a crescer de forma sustentada. "É com enorme orgulho que vemos o Calheta Viva Cup crescer de forma consistente. Ano após ano, temos vindo a dar passos firmes nesse caminho. Ainda estamos a construir o nosso percurso, mas o aumento de equipas e o interesse demonstrado por clubes de dentro e fora da Região mostram que estamos no rumo certo. Queremos continuar a evoluir e afirmar o Calheta Viva Cup como uma referência regional e, no futuro, nacional".

O dirigente destaca ainda que o torneio é muito mais do que uma competição desportiva, referindo mesmo que "não é apenas futebol. É convívio, é partilha, é dinamização do concelho e é promoção de hábitos saudáveis junto dos mais novos. Preparamos tudo ao detalhe para que as equipas desfrutem do torneio com segurança, entusiasmo e organização".

Para além dos jogos, o recinto contará com diversas actividades e espaços de animação, incluindo insufláveis, slide, zona de escalada e outras iniciativas destinadas aos mais novos. Haverá ainda várias barraquinhas de comes e bebes, criando um ambiente de convívio pensado para que pais, familiares e visitantes possam desfrutar plenamente desta grande festa do futebol jovem.