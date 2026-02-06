Calheta Viva Cup com cerca de 700 atletas

Realizou-se, esta tarde, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta, a apresentação da terceira edição do 'Calheta Viva Cup', um evento organizado pelo Estrela da Calheta Futebol Clube e pelo Munício.

Trata-se de um dos maiores torneios de futebol infantil da Região dos escalões sub-8, sub-10 e sub-12. A competição decorrerá no Campo Municipal do Paul do Mar entre os dias 14 e 17 de Fevereiro, contando-se com 52 equipas inscritas, de 23 clubes, num total de cerca de 700 atletas, alguns dos quais vindos de fora da Região.

Os pormenores foram dados a conhecer, esta tarde, pelo presidente do clube, Francisco Fernandes, numa conferência de imprensa onde se ficou a saber que este ano a competição será apadrinhada pelo conhecido jogador de futebol, o ex-internacional português Rúben Micael.

Doroteia Leça, presidente da Câmara, elogiou a organização do evento e lançou o repto a toda a população para que aproveite esta interrupção lectiva do Carnaval para acompanhar as suas crianças até o Paul do Mar, onde não faltará animação, comes e bebes e momentos de convívio. Prometeu, de resto, continuar a apoiar este evento e o Desporto em geral no concelho que, conforme frisou, "tem dado os seus frutos".

Nesse seguimento, o presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho, elogiou a forma como esta autarquia olha para o Desporto, em particular para o futebol.

Já David Gomes, director regional do Desporto, enalteceu o percurso de Rúben Micael, enaltecendo a excelente escolha para padrinho do torneio. "É excelente estes jovens terem bons modelos, bons exemplos", realçou, sublinhando que este evento proporciona um espaço de crescimento para as camadas mais novas.