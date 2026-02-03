Câmara de Lobos Viva recebe 1.540 euros da Campanha de Natal da Missão Continente

A Câmara de Lobos Viva – Associação de Desenvolvimento Comunitário recebeu 1.540 euros da Campanha de Natal da Missão Continente, montante angariado através da venda de vales solidários na loja Continente Modelo de Câmara de Lobos.

O donativo será canalizado para o apoio alimentar e acompanhamento social de famílias vulneráveis do concelho, especialmente nas zonas altas do Estreito de Câmara de Lobos e Jardim da Serra.

Para a presidente da associação, Leandra Mendes, o apoio representa um reconhecimento importante do trabalho de proximidade desenvolvido diariamente junto da comunidade. "Mais do que um valor monetário, representa a confiança depositada na nossa missão e permitirá continuar a apoiar famílias que enfrentam situações de maior fragilidade", afirmou.

A associação trabalha com uma abordagem personalizada, garantindo que o apoio chega às famílias acompanhadas com respeito pela sua dignidade e necessidades reais, reforçando a sua missão de promover a coesão social e combater a exclusão.

Enquanto instituição beneficiária da Campanha de Natal da Missão Continente, a Câmara de Lobos Viva – Associação de Desenvolvimento Comunitário foi convidada a marcar presença no momento simbólico de entrega do cheque, na loja Continente Modelo de Câmara de Lobos.